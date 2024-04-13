2024-04-13 20:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، قتل أربعة عناصر بحزب العمال الكوردستاني في منطقتين ضمن إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "لقد قتلت قواتنا المسلحة التركية 3 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية (قفل المخلب) وعنصر آخر في منطقة (هاكورك) ضمن إقليم كوردستان العراق"، مؤكدة أن "العمليات في الجنوب التركي مستمرة وبشكل فعال وحسم".

وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" في أبريل 2022 لاستهداف مواقع حزب العمال الكوردستاني، في مناطق متينا وزاب وأفاسين باسيان الشمالية في العراق بالقرب من الحدود التركية.