السليمانية تعلن دخول 100 ألف سائح خلال 5 أيام وتتوقع زيادة الأعداد

2024-04-13 20:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، دخول أكثر من 100 ألف سائح إلى المدينة في الأيام الخمسة الماضية، متوقعة أن يزداد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال آرام شواني المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 100 الف سائح ووافد دخلوا السليمانية خلال عطلة العيد، و أكثر من 90٪ من هؤلاء السياح هم من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة لهم في عملية الدخول والاقامة، حيث ارتفع عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن "عوائد السائحين كانت لأصحاب المعالم السياحية والمطاعم والمولات، ولم يذهب شيء في جيوب الحكومة ومديرية السياحة في السليمانية، لتصل عائدات الأيام الخمسة الماضية إلى قرابة 20 مليون دولار كمعدل 200 $ لكل سائح ما تسبب بانتعاش جيد لأصحاب الأعمال والمشاريع السياحية والمطاعم والمراكز".

وتوقع آرام تزايد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة ، وتجاوز العائدات المالية إلى "أكثر من 30 مليون دولار".