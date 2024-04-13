2024-04-13 20:36:08 - المصدر: منصة إيشان

لاحق النظام الجديد الذي أطلقته الحكومة بخصوص دوام الوزارات والجامعات، موجة اعتراضات قبيل انطلاقه يوم غد الأحد، رسميا. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الرفض والاعتراض على خليفة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام الدوام الجديد. وكتب موظفون وطلبة جامعات، على صفحاتهم الشخصية، انتقادات وجهت إلى الحكومة، بشأن صعوبة اندماجهم مع النظام الجديد. وفي وقت سابق، […]

ظهرت المقالة قبيل انطلاقه رسمياً يوم غد الأحد.. موجة اعتراضات تلاحق نظام الدوام الجديد أولاً على Eishan.