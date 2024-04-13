2024-04-13 21:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية باصدار اعمام الى كافة موظفيها ودوائرها التابعة، باعتماد الاوقات الجديدة للدوام الرسمي ابتداء من يوم غد الاحد.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان معالجة الاختناقات المرورية تقرر اعتماد توقيتات بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهاءه تماشيا مع توصيات قرار مجلس الوزراء رقم (24213) لسنة 2024".

واوضحت انه "سيكون موعد بدء الدوام الرسمي في ديوان وزارة الزراعة والدوائر والشركات التابعة لها في بغداد حصراً تمام (الساعة السابعة صباحاً) وموعد انتهاء الدوام الساعة ( الثانية بعد الظهر) على ان يتم العمل بالتوقيتات الجديدة تلك اعتبارا من يوم غد الاحد".

وفي اذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اعتماد توقيتات جديدة للدوام الرسمي لبعض الوزارات بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، وذلك للتخفيف من الزخم المروري ويكون القرار تحت التجربة لمدة 3 اشهر.

وكشف البيان تفاصيل توقيتات الدوام وفق الآتي:





من السابعة الى 2 ظهراً

يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.

من الثامنة الى الثالثة ظهراً

يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.

من التاسعة الى الرابعة بعد الظهر

يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.

دوام الجامعات والكليات

يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.