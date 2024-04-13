تصريح جديد من أمين بغداد بشأن تحويل معسكر الرشيد لمساحات خضراء

2024-04-13 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاحدد أمين بغداد عمار موسى، اليوم السبت، موعد توقيع العقد الاستثماري الخاص بتحويل معسكر الرشيد الى مساحات خضراء.وقال موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة مستمرة بالعمل ضمن خطتها لعام 2024 وتنفذ حملات لإكساء الشوارع وزيادة المساحات الخضراء وإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي وإنشاء مجموعة من المجسرات التي تقوم الامانة بتنفيذها تزامنا مع مشروع فك الاختناقات المرورية".وأشار الى أنه "مشروعا مترو بغداد ومعسكر الرشيد مأ بين أهم المشاريع التي ستنفذها امانة بغداد لعام 2024"، مبيناً أن "أمانة بغداد قاربت من توقيع العقد الاستثماري مع الجهة المنفذة لتحويل معسكر الرشيد إلى منطقة غابات مستدامة".وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 18 نيسان 2023 بتحويل أرض معسكر الرشيد في بغداد إلى مساحات خضراء.ونص قرار المجلس على أن تتولى أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.