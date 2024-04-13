قرار إنريكي يزعج نجوم باريس

2024-04-13 21:36:02 - المصدر: واع

متابعة- واعفاجأ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، لاعبي الفريق بقراره خلال مواجهة برشلونة مساء الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة "ليكيب" أن لاعبي باريس فوجئوا بقرار إنريكي بتوظيف ماركو أسينسيو في مركز رأس الحربة، وأيضا استبعاد زاير إيمري من التشكيل الأساسي، والاستعانة بماركينيوس في مركز الظهير الأيمن.وكشفت أيضا أن أكثر من لاعب باريسي أبدى انزعاجه الشديد من قرارات المدرب الإسباني بتغيير مراكزهم في أرض الملعب.وأشارت إلى أن إنريكي اعتاد مفاجأة خصومه وأيضا لاعبيه بكثرة التعديلات في التشكيل الأساسي حيث استعان بـ39 تشكيل مختلف على مدار 43 مباراة منذ توليه المسؤولية.ولفتت إلى أن إنريكي يقوم بإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي بواقع 4.5 لاعبين من مباراة لأخرى أكثر من 50% مقارنة بالمدرب السابق كريستوف جالتيه الذي كان معدل تعديلاته في التشكيل الأساسي 2.96 لاعبا.وخسر باريس سان جيرمان أمام برشلونة بنتيجة (3/2) في ملعب حديقة الأمراء، ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مونتجويك.