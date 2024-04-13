وديا.. منتخب الناشئين السلوي يفوز على نظيره الكويتي

2024-04-13 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق المنتخب العراقي لكرة السلة للناشئين، اليوم السبت، فوزاً مستحقاً على المنتخب الكويتي بنتيجة (43/89).وقال المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب العراقي لكرة السلة للناشئين، حقق فوزاً مستحقاً على المنتخب الكويتي بنتيجة (43/89) نقطة في معسكره الذي تستضيفه دولة الكويت استعدادا للمنافسات الرسمية القادمة".وأضاف، أن" الفريق العراقي حقق الفوز بأريحية مما دفع المدرب التونسي ماهر خنفير إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين من أجل مشاهدة مستوياتهم و التأقلم في أجواء المنافسات الخارجية".