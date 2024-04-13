2024-04-13 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم السبت، عن قيام القوات الأمريكية التي تتواجد داخل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة تحسباً للرد الإيراني المرتقب على استهداف قنصليتها في دمشق. وتقول المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لمنصة “إيشان”، إن “القوات المتواجدة داخل قاعدة عين الأسد استعدت للضربات الإيرانية المرتقبة، عبر تشغيل […]

ظهرت المقالة بعد تأجيلها.. هكذا استعدت قوات التحالف الدولي في العراق للضربة الإيرانية المرتقبة أولاً على Eishan.