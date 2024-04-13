2024-04-13 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

حدد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، موعداً جديداً للضربة الإيرانية المرتقبة رداً على استهداف قنصليتها في دمشق، فيما أشار إلى أن وكلاء طهران في العراق وسوريا سيشاركون في القصف المحتمل. وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن “هناك احتمالاً كبيراً بأن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من يوم غد الأحد”. […]

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي: نتوقع توجيه الضربة الإيرانية ضد إسرائيل في الساعات الأولى من يوم غد الأحد أولاً على Eishan.