2024-04-13 22:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، اولويات اللقاء المرتقب في البيت الابيض بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الامريكي جو بايدن.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني اعتمد منهجا محددا في سياسته الخارجية تمحورت في اساسها على تصفير المشاكل وابعاد بغداد عن نيران الصراعات الاقليمية والدولية والسعي الى لعب دور في خلق تهدئة خاصة وان العراق مقبل على 5 مشاريع تنموية كبيرة ابرزها طريق التنمية والتي لايمكن ان تنجح دون استقرار حقيقي يجذب الاستثمارات ويخلق شراكة مع دول الجوار".

واضاف، ان "اولويات السوداني في لقائه المرتقب في البيت الابيض تتمحور في نقاط عدة ابرزها البعد الاقتصادي خاصة وان الاتفاقية الاستراتيجية تضمنت بنودا لم يجري تفعليها بالاضافة الى خلق انتقالة في طبيعة العلاقة الامنية بين بغداد وواشنطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بالاضافة الى بيان موقف بغداد من القضية الفلسطينية ورفض حرب الابادة التي تجري في غزة".

واشار الى ان "ابعاد العراق عن صراعات المنطقة خيار وطني والتعامل مع ملفات الامن والاقتصادي وفق رؤية شاملة تاخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب".

وتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد كبير يضم اكثر من 100 شخص الى واشنطن صباح اليوم السبت، في زيارة تمتد لمدة 6 أيام تتركز فيها المباحثات على تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي ضمن عملية التحول في العلاقة العراقية الامريكية لمستويات ابعد من التعاون الامني والعسكري.