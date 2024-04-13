حزب السيادة: نؤكد على أهمية أن تدعم القوى السياسية كافة زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن

2024-04-13 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد حزب السيادة على أهمية أن تدعم القوى السياسية كافة زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.وقال رئيس حزب السيادة خميس الخنجر في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "حزب السيادة يتابع باهتمام كبير زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، لما لها من أهمية في تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، والتي صوت عليها مجلس النواب".وأضاف الخنجر، أن "الحزب يؤكد على أهمية ان تدعم القوى السياسية كافة، زيارة السوداني وفريقه الحكومي الى الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السيادية الامنية والاقتصادية للعراق، لترسيخ فكرة رؤية العراقية الوطنية الشاملة نحو تحقيق المصالح العراقية-الامريكية".وشدد الخنجر: على "أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، بما يضمن تحقيق سيادة العراق وقراره المستقل، وإنهاء التدخلات الخارجية والاعتداء على أراضينا او تحويلها ساحة لتصفية المشكلات الإقليمية والدولية".وثمن الخنجر، "الجهود المبذولة للمفاوض العراقي نحو تفعيل مذكرات دعم القوات الأمنية بجوانب التدريب والمشورة بعد إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يضمن فرص الاستثمار والبناء ونهضة جميع القطاعات الحيوية والبدء بصفحة جديدة، تخدم المصالح المشتركة بين البلدين".