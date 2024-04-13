ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي.. هالاند يتصدر القائمة وإيزاك يتساوى مع صلاح

2024-04-13 22:36:02 - المصدر: واع

متابعة- واعسجل نيوكاسل يونايتد هدفين في غضون 95 ثانية لتمنح ثنائية ألكسندر إيزاك فريقه الفوز 4-صفر على توتنهام هوتسبير بالدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم السبت، وهي نتيجة مهمة في سعيه لاحتلال مركز مؤهل للعب على المستوى الأوروبي الموسم المقبل.وجاء هدفي إيزاك لصالح نيوكاسل في الدقيقتين 30 و51 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده الإجمالي في الموسم الحالي في البطولة إلى 17 هدفًا.وتعادل السويدي الدولي بالأهداف مع محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وهداف ليفربول، في الموسم الحالي، ولكن مع مباراة أكثر للاعب نيوكاسل.ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي:1- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 19 هدفا.2- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدفا.3- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا.4- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدفا.5- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدفا.6- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدفا.7- سون هيونغ مين (توتنهام) – 15 هدفا.8- غارود بوين (وست هام) – 15 هدفا.9- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدفا.10- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدفا.