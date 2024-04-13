أربيل.. السيطرة على حريق في مخزن للوقود ومحطة تعبئة على طريق مخمور (صور)

2024-04-13 22:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، اندلاع حريق في مخزن للوقود ومحطة للتعبئة على طريق قضاء مخمور، لافتة الى السيطرة على الحريق في أقل من ساعة.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم كاروان ميراودلي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الحريق حصل في حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم في مخزن للوقود ومحطة للتعبئة بجانب محطة كهرباء أحمد إسماعيل على الطريق بين أربيل ومخمور".

وأوضح ميراودلي أنه "فور إبلاغ المديرية بحصول الحريق توجه فريقان من فرق مكافحة الحريق الى محل الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق"، مضيفا ان "سبعة فرق اخرى التحقت بها ليصبح المجموع تسعة فرق في مسعى لإطفاء الحريق".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في ظرف أقل من ساعة واحدة"، لافتا الى انها "المرة الثالثة التي تتعرض لها المحطة الى حريق".

وتابع ميراودلي ان "الحريق ادى الى حدوث خسائر مادية فقط ولم يكن هناك ضحايا ماعدا اصابات خفيفة لاثنين من منتسبي مخزن الوقود".