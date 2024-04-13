سلة العراق.. الشباب يخسرون وفوز للناشئة في مباراتين وديتين أمام الكويت

2024-04-13 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للشباب لكرة السلة، يوم السبت، مباراته الودية الأولى أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 82-77 نقطة والتي جمعت المنتخبين في الكويت.

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب التونسي ماهر خنفير شخّص نقاط الضعف التي سيعمل من أجل تصحيحها في اللقاء الثاني والذي سيجمع منتخبنا للشباب مع المنتخب الكويتي يوم الاثنين المقبل في الساعة السابعة مساءً".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي لكرة السلة للناشئين حقق فوزاً مستحقاً على المنتخب الكويتي بنتيجة 89-43 نقطة ضمن المباريات الودية التي سبقت مباراة الشباب في الكويت ايضا".

وأوضح نجم ان "مدرب المنتخب منح الفرصة لجميع اللاعبين بغية مشاهدة مستوياتهم والتأقلم في أجواء المنافسات الخارجية لا سيما وأنهم يخوضون تجربة خارجية وبعدة أعمار واعدة".

وأضاف أن "الهدف من اقامة مباريات ودية خارجية للشباب والناشئين لإعداد المنتخبين للمنافسات الرسمية القادمة وبناء جيل مستقبلي يكون رافداً للمنتخب الأول".

ولفت إلى أن "المباراة الودية الثانية للناشئين ستقام يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من الشهر الجاري عند الساعة الخامسة عصراً".