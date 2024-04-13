2024-04-13 22:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، السبت، أن الأردن قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، “في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة”. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه “إيشان”، إنها “اتخذت قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC […]

ظهرت المقالة “تصاعد الخطر” يدفع الأردن إلى إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات أولاً على Eishan.