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إسرائيل تستبق “ضربة إيران” بحظر التعليم وتغيير في “السياسة الدفاعية”

إسرائيل تستبق “ضربة إيران” بحظر التعليم وتغيير في “السياسة الدفاعية”
إسرائيل تستبق “ضربة إيران” بحظر التعليم وتغيير في “السياسة الدفاعية”
2024-04-13 22:48:09 - المصدر: منصة إيشان

  أفاد وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات في إسرائيل قررت إجراء تغييرات في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية مع حظر التعليم. وذكرت وسائل الإعلام، في خبر ترجمته “إيشان”: “في نهاية تقييم الوضع، تقرر ابتداءً من هذه الليلة، إجراء تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”. وأضافت، أنه “كجزء من التغييرات، تقرر حظر الأنشطة التعليمية في […]

ظهرت المقالة إسرائيل تستبق “ضربة إيران” بحظر التعليم وتغيير في “السياسة الدفاعية” أولاً على Eishan.

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