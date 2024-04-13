2024-04-13 22:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات في إسرائيل قررت إجراء تغييرات في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية مع حظر التعليم. وذكرت وسائل الإعلام، في خبر ترجمته “إيشان”: “في نهاية تقييم الوضع، تقرر ابتداءً من هذه الليلة، إجراء تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”. وأضافت، أنه “كجزء من التغييرات، تقرر حظر الأنشطة التعليمية في […]

ظهرت المقالة إسرائيل تستبق “ضربة إيران” بحظر التعليم وتغيير في “السياسة الدفاعية” أولاً على Eishan.