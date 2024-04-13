2024-04-13 23:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بضبط موظف في هيئة توزيع المنتجات النفطية يقوم بتوزيع والمتاجرة بالمخدرات باستخدام عجلة حكومية، حيث تم اعتقاله في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض على موظف بوزارة النفط يعمل تاجر مخدرات ويستخدم سيارة حكومية لنقل المخدرات حيث تم ضبطه وهو بحالة التلبس خلال نقله مع شخص اخر نصف كيلو من المخدرات (نوع كريستال)".

وبين المصدر أن "المتهم موظف حكومي يعمل في هيئة توزيع المنتوجات النفطية ويستقل سيارة حكومية نوع بيك اب دبل قماره تابعة لنفس الدائرة ويدعى (م،ق)"، مشيرا الى انه "تم ضبط المتهمين في منطقة الطاك بالحيانية وسط محافظة البصرة من قبل مفارز مكافحة المخدرات".