2024-04-13 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكثف المنتخبُ الأولمبيّ تحضيراته الفنيّة، تحضيراته الفنيّة استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخبُ الأولمبيّ يواصل تحضيراته الفنيّة، اليوم السبت، في مجمع الإرسال بالعاصمةِ القطرية الدوحة استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس، وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي".وأضاف، أن "التدريبات شملت تطبيقَ العديد من حالاتِ اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي، وعملية التمركز."