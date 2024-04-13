السيد الحكيم يلتقي وزير الداخلية ويبحث خطط الوزارة لاستلام الملف الأمني

2024-04-13 23:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلنا بمكتبنا مساء اليوم وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري واستمعنا من سيادته خطط الوزارة لاستلام الملف الأمني .

أكدنا أهمية تحديث الخطط لمواجهة التحديات ومنها تحدي المخدرات ودعونا لضربات استباقية وجهد استخباري وأداء تكاملي لمواجهة آفة المخدرات .

دعونا أيضا لتطوير و أتمتة المؤسسات ذات التماس المباشر مع المواطن وبينا أن وزارة الداخلية تعايش المواطن من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته.

أكدنا أن العراق بات وجهة سياحية مهمة لدول المنطقة والعالم وصرنا نشاهد انطباعات السائحين عن العراق ودعونا إلى تذليل العقبات أمام منح سمات الدخول بما يسهل الحصول عليها من بعد الفحص والتثبت.