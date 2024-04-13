2024-04-13 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعبد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إسكندر وتوت، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، ان يشن الجانب الاسرائيلي ضربات جوية ضد اهداف ايرانية في العراق، في سياق تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وقال وتوت لـ"بغداد اليوم" ان "العراق خالٍ من اي تواجد ايراني والمدن العراقية خالية من اي اهداف ايرانية ممكن ان تستهدفها اسرائيل، كما ان العراق لا يقبل ان تكون ارضه ساحة لاي صراع إقليمي ودولي".

وبين ان "اسرائيل تدرك خطورة قيامها بأي عملية عدوانية تجاه العراق خاصة ان الكيان الصهيوني يخشى من توسعة دائرة الحرب خاصة لوجود جبهات عديدة ضده".

وبالرغم من الضربات المتكررة التي تشنها فصائل المقاومة الاسلامية في العراق ضد اهداف اسرائيلية، الا ان الجانب الاسرائيلي لايتعامل بجدية مع هذه الضربات او التوجه للرد على الجانب العراقي انتقاما من هذه الضربات خشية من توسع عملية الصراع، بحسبما كشفت تقارير في وقت سابق من بينها تقارير اسرائيلية انتقدت الصمت الاسرائيلي على الضربات العراقية.