السوداني يصل واشنطن

2024-04-14 00:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، عن وصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الامريكية واشنطن.

قال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " السوداني وصل، قبل قليل الى واشنطن".

وأمس السبت، غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".



