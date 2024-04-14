الكويت تعلن تحويل مسار جميع الرحالت القادمة والمغادرة بعيدا

2024-04-14 00:32:01 - المصدر: الفرات نيوز



أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تحويل مسار جميع الرحالت القادمة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد وذلك نظرا للحالة الامنية التي تمر بها المنطقة وحرصا من الكويتية على سلامة مسافريها.

وذكرت )الخطوط الكويتية ( على حسابها الرسمي بموقع التواصل االجتماعي )اكس( اليوم السبت أنه لالستفسار يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء )171( شاكرين للجميع حسن تفهمهم وتعاونهم وسائلين هللا تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. وكان التلفزيون الرسمي اإليراني أعلن قبل قليل أن إيران بدأت "هجوما واسعا" بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الصهيوني ردا على قصف القنصلية الايرانية في العاصمة السورية بدمشق كما أعلن كل من العراق والاردن عن اغالق اجوائهما ووقف حركة المالحة الجوية نظرا لتلك الظروف. )

