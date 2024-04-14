رئيس الوزراء: نسعى لشراكة مستدامة مع الولايات المتحدة

2024-04-14 00:36:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: محمد الأنصاري





بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، زيارةً رسميَّة إلى الولايات المتحدة الأميركيَّة، ومن المرتقب أن يلتقي في البيت الأبيض غداً الاثنين 15 نيسان الحالي الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريح صحفي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية، صباح أمس السبت: إنَّ "هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع".

وبيّن أنَّ "هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي سائر المجالات المهمة، وكذلك الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم".

وأكد أنَّ "اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر في مجمل الاستقرار في العالم، كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف"، وجدد الإشارة إلى أنَّ "الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة ستراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "يرافق رئيس الوزراء في زيارته الرسمية إلى واشنطن وفد حكومي ونيابي يضم عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من رجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات، حيث سيُجري مباحثات موسعة مع المسؤولين الأميركيين تخصّ العلاقات الثنائية، ومناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية، فضلاً عن ملفات تخصّ التعليم والثقافة وغيرها، كما تتضمن الزيارة توقيع عدد من العقود الاستثمارية مع كبريات الشركات الأميركية".

ويعوّل مختصون في الشأن الاقتصادي على تحقيق نتائج كبيرة خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية إلى واشنطن، تتعلق بمختلف الملفات الاقتصادية، لاسيما الاستثمار والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، فضلاً عن إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن ملفّ المصارف المعاقبة من قبل الفيدرالي الأميركي، مؤكدين أنَّ الزيارة التي وُصفت بـ"التاريخية" ستشكل انتقالة مهمة على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق لـ"الصباح": إنَّ "زيارة رئيس الوزراء تأتي في الوقت المناسب، إذ يعلم الجميع وجود ترابط في المسار المالي للعراق مع الفيدرالي الأميركي، وأنَّ أغلب تعاملات البلاد المالية تتم بالاعتماد على الدولار الأميركي". ‏وذكر أنَّ "زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة سوف يكون لها صدى إيجابي بجميع الأحوال، إذ يمثل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أكبر اقتصاديات العالم خطوة مهمة تعزز قدرات البلاد خصوصاً في الجانب المالي".



