رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

2024-04-14 00:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن".