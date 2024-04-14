حزب الله اللبناني: قصفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بالجولان المحتل

2024-04-14 01:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بالجولان السوري المحتل. وذكر بيان حزب الله الذي ورد لـ “إيشان”: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، استهدف ‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:35 من فجر […]

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