وزارة النقل توضح أسباب غلق حركة الطيران في المطارات العراقية

2024-04-14 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت وزارة النقل، أسباب إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التوترات الإقليمية أدت الى توقف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".وأضاف البيان، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات العراق و كذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".ونوه البيان، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، الى اشعار اخر، حفاظا على سلامة المسافرين".