الملا: نحن امام معركة "الاسلام والعروبة ضد الصهاينة"

2024-04-14 01:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، على الهجوم الايراني ضد اسرائيل بالقول "نحن أمام معركة الاسلام والعروبة ضد الكيان الصهيوني".

وقال الملا في تغريدة على منصة "اكس" تابعتها "بغداد اليوم": "نحن امام معركة لها عنوان واحد فقط ، الاسلام والعروبة ضد الكيان الصهيوني الغاصب".

كما ختم التغريدة بالآية القرانية الكريمة "طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الحرس الثوري الايراني، تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الاراضي المحتلة بعشرات المسيرات والصواريخ.

وقال الحرس الثوري في بيان تابعته "بغداد اليوم": "شعب إيران الإسلامية الشريف والمحب للشهداء رداً على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو- فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية (وعده صادق) بالرمز المقدس "يا رسول الله (ص)" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".

واضاف أن "تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ستلفت انتباه الشعب الإيراني البطل والشعوب الحرة في العالم قريبًا".