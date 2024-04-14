2024-04-14 01:54:08 - المصدر: منصة إيشان

عبّرت السلطات الإيرانية، عن “اكتفائها” بالرد الذي استهدف إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ، محذرة إياها من ارتكاب ما وصفته بـ “خطأ آخر”. وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في توضيح لها: “يمكن اعتبار الأمر منتهيا، وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر حدة”. وأضافت، أن “العمل العسكري الإيراني الذي تم تنفيذه استناداً إلى المادة […]

ظهرت المقالة إيران “تكتفي” بدفعة صواريخها ومسيراتها: نحذر إسرائيل من ارتكاب خطأ آخر أولاً على Eishan.