2024-04-14 03:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر الحرس الثوري، اليوم الأحد، بياناً جديداً بعد الهجوم الذي نفذته طهران ضد الكيان الصهيوني، فيما توعدت دول المنطقة بالرد على أي اعتداء ينفذ ضد إيران من قبل أمريكا أو إسرائيل. وقال الحرس الثوري في بيانه الذي ترجمته منصة “إيشان”، إنه ” أكثر من 10 أيام على صمت وإهمال المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، […]

ظهرت المقالة بيان جديد للحرس الثوري يحذر دول المنطقة: أي اعتداء ينفذ ضد إيران سيقابل برد على مصدره أولاً على Eishan.