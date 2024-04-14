2024-04-14 03:00:09 - المصدر: منصة إيشان

علق الناشط الفلسطيني بسام البطة، على الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ التي طالت الأراضي المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال البطة، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، “منذ 190 يوماً ننام ليلتنا دون أزيز الطائرات فوق رؤوسنا”. وشن الحرس الثوري الإيراني هجوماً ليلياً بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على […]

ظهرت المقالة منذ 190 يوماً..غزة تبات ليلتها الأولى دون “غارات جوية” بسبب انشغال إسرائيل بالهجوم الإيراني أولاً على Eishan.