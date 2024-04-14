مع بدء الهجوم الايراني.. اغلاق الاجواء العراقية وتوقف الحركة الملاحية

2024-04-14 04:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت بقيام السلطات العراقية بإغلاق اجوائها مع بدء الهجوم الايراني على اسرائيل.

وقال مدير مطار أربيل احمد هوشيار لوكالة شفق نيوز: "توقف الملاحة الجوية في سماء العراق عموما بما فيها مطارات إقليم كوردستان".

وفي وقت لاحق؛ أكدت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم السبت، عن غلق الأجواء العراقية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وابتداء من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي من فجر يوم غدا وقابل للتمديد.

وبينت السلطة: أن غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي، يأتي ذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة ومن خلال تقييم المخاطر لأمن الطيران المدني ووفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالمياً.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أميركية وإسرائيلية يوم السبت، ان ايران بدأت هجومها "الانتقامي" ضد إسرائيل.

ونشر الموقع الامريكي أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وحسب المصادر، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.