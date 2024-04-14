انشيلوتي: مباراتنا امام مايوركا كانت متكاملة

2024-04-14 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعشدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على أهمية الفوز 1-0 أمام مضيفه مايوركا، في إطار الجولة 31 من عمر الليغا.وقال أنشيلوتي: "كانت مباراة متكاملة كما توقعنا، عانينا من البطء في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن بعد ذلك".وأضاف: "كنا نعلم أن هذه المباراة مهمة للغاية، أنا سعيد جدًا لأن الفوز هنا دائمًا ما يكون صعبًا للغاية، كنت أفكر في منح ميليتاو المزيد من الدقائق في الشوط الثاني، لكن النتيجة كانت غير مطمئنة، ودخل فينيسيوس ولعب بشكل جيد وكان خطيرًا، فعندما يطلقون عليك صافرات الاستهجان، فهذا دليل على النجاح".واختتم: "لن ننتصر على مانشستر سيتي بفضل لياقتنا البدنية، بل بسبب سلوكنا وأداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، والفوز على مايوركا يقربنا من حصد لقب الليغا، لكننا لم نفز باللقب حتى الآن".