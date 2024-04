2024-04-14 08:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت مديرية ماء ذي قار بالبدء بحزمة مشاريع خدمية في قضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة بإشراف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي وقائمقام سوق الشيوخ. وصرح مدير ماء ذي قار المهندس احمد عزيز السعيدي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه تمت متابعة خطط جديدة لتنفيذ عدة...

