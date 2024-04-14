سلطة الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء العراقية

2024-04-14 08:54:02 - المصدر: واع

بغداد واعأعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، إعادة فتح الأجواء العراقيةوذكر بيان لسلطة الطيران تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأجواء العراقية، تمت إعادة افتتاحها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد".وأضاف، أن "فتح الأجواء جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق"...