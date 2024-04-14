في الطريق إلى واشنطن … حلم بغداد يتصاعد

2024-04-14 08:54:03 - المصدر: واع

د. حسين علاويمستشار رئيس الوزراءونحن على مدى ساعات الصباح الأولى يقضي البغداديون صباحهم الجميل في منازلهم وضمن خطة عطلة العيد تجد الجهاز الحكومي يعمل ليلا نهارا من أجل دعم زيارة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .حال صعود الفريق الحكومي المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الطائرة الرئاسية عبر الخطوط الجوية العراقية انتقل رئيس الوزراء إلى الوفد العراقي المكون من العديد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية العراقية بالإضافة إلى البرلمان العراقي وسلم على الجميع وشد من أزرهم في رحلة الوفد العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي عينه حلم كبير لإكمال مسيرة بناء الدولة واستثمار رسالته الوطنية عبر المنهاج الحكومي ومقالته المهمة التي كتبها قبيل الزيارة ب ٤٨ ساعة في مجلة الشؤون الخارجية عن مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ( العراق يحتاج إلى نوع جديد من الشراكة مع الولايات المتحدة : الطريق إلى التعاون المستدام ) والتي ركزت على بيان وجهة نظر رئيس الوزراء وخطته من الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والذي يسعى العراق من ضمن الملفات أن يكون هنالك سلام واستقرار للمنطقة بعد صراع طويل وتحديات كبيرة مرت بها البلاد .العراق الذي يقود رئيس الوزراء اجندة مهمة لطرحها على الإدارة الأمريكية وخصوصا في لقاء القمة مع الرئيس الامريكي جو بايدن من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .اجندة العراق تركز على التحول المؤسساتي في العلاقات العراقية الأمريكية عبر التركيز لمأسسة لجان اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية من حيث :-١- التعاون السياسي والدبلوماسي٢- التعاون الدفاعي والأمني٣- التعاون الثقافي٤- التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة٥- التعاون في مجال الصحة والبيئة٦- التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات٧- التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاءوضم المواضيع الجديدة ذات الاهتمام العراقي او الاهتمام المشترك إلى اللجان المشتركة وخصوصا التغير المناخي الذي يعد العراق الخامس عالميا من حيث التأثير على بيئته والذي يعمل رئيس الوزراء على سياسة وطنية جديدة لمواجهة تحدياته بحزم كبيرة من السياسات والبرامج والمشاريع .نقاشات مطولة في اروقة الطائرة بين جميع أعضاء الوفد العراقي لوضع الحلم العراقي بتعزيز بناء الدولة ونداء بغداد لحياة افضل من حيث الخدمات المقدم إلى المواطن وتطوير للجهاز الحكومي وتعزيز دورة الاقتصاد الوطني عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشركات الأمريكية وتحويل كل الأوراق التي كتبت على مدى ال ٢٠ عاما إلى مسار وسياق عمل ومناخ جاذب للعمل من اجل حياة افضل للشباب والذي التفتت اليهم الحكومة العراقية التفاتة مهمة ولأول مرة بعد ٢٠ عاما عبر تاسيس المجلس الأعلى للشباب والذي يترأسه رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين من أجل التركيز على وضع حزمة من البرامج والمشاريع التي بدأت تعمل ، بالإضافة إلى استثمار المبادرات الجديدة كمبادرة ريادة للمشاريع الخاصة بالشباب ، بالإضافة إلى مشروع القروض المدرة للدخل وحملات مهمة لفريق التواصل الإلكتروني الحكومي ( حملة بين اهلنا ، مدرستي أجمل ، العراق هويتي … إلى الخ ) .إننا نتطلع خلال الايام الخاصة بالزيارة من تحقيق الأهداف المرسومة في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وبناء المشاريع الهادفة إلى تسريع عملية النمو وتحقيق الازدهار وتوفير الرفاهية الاجتماعية عبر تحريك سوق العمل .العراق يتقدم ويخلع معطف التهديد الذي لازمه لأكثر من ٢٠ سنة نتيجة الارهاب وتحدياته الامنية وخرج بوجه بغداد والمحافظات الجميل والمفعم بالحياة ويعمل على التنمية والإعمار بعد حزم عديدة تبنتها الحكومة العراقية من البرامج والمشاريع ضمن الموازنة الاتحادية الثلاثية ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥ ) .