العراق يعلن إعادة فتح أجوائه أمام جميع الطائرات

2024-04-14 09:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، فتح الأجواء العراقية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة و العابرة لأجواء البلاد

وذكرت السلطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، مساء أمس السبت إغلاق مجال العراق الجوي وتوقف حركة الملاحة الجوية، إثر إطلاق عشرات الطائرت المسيرة من إيران باتحاه إسرائيل.

وجاء ذلك توامنا مع إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة من إيران نحو إسرائيل، ردا على الهجوم الإسرائيلي الي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل مستشارين بالحرس الثوري الإيراني.