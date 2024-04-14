بهدف مذهل.. ميسي يضع إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي

2024-04-14 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واعتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة، ليقود إنتر ميامي لفوز هام على كانساس سيتي ويزردز ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم (MLS).تقدم إيريك تومي لكانساس في المباراة التي استضافها على أرضه وشهدت حضور 72 ألف مشجع، قبل أن يتعادل دييوغو غوميس لإنتر ميامي، وتقدم ميسي بنفسه من تسديدة صاروخية لإنتر ميامي قبل أن يعود تومي ليعادل النتيجة، وأخيرا نجح المتألق لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز لفريقه.بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى خمسة عشرة نقطة في صدارة القسم الشرقي وهو نفس رصيد نيويورك ريد بولز فيما يحتل كانساس المركز الثامن بعشرة نقاط.ويسعى إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي هذا العام على أمل المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية كمنظم للبطولة.