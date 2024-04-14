2024-04-14 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل. وأعلنت سلطات الطيران المدني العراقية إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للبلاد بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق. وقالت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان لها إن […]

ظهرت المقالة العراق والأردن ولبنان وإسرائيل يعيدون فتح مجالاتهم الجوية بعد توقف لساعات أولاً على Eishan.