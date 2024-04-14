2024-04-14 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، خلال “الرد الإيراني” على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق. فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران أطلقت، خلال هجومها: 185 طائرة بدون طيار “مسيرة”. 36 صاروخ كروز. 110 صواريخ […]

ظهرت المقالة بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها إيران في ضرب إسرائيل أولاً على Eishan.