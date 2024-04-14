السجن 6 سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الأنبار

2024-04-14 10:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة المحافظة.

وأوضح اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، أن "المدان اقدم على إخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات".

ولفت إلى أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٥ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".