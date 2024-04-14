دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 22

2024-04-14 10:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق ، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، مباريات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد والسليمانية.

ويستضيف ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة عصراً أولى المباريات بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي زاخو.

وفي لقاءٍ جماهيري يلاقي فريق الشرطة ضيفه فريق الميناء البصري على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

ويختتم فريقا نادي امانة بغداد وضيفه نادي الزوراء مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 22 حيث سيكون ملعب المدينة في بغداد مسرحا للمباراة الأخيرة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل مباراتين كانتا مقررتين اقامتهما اليوم ضمن الجولة الـ 22 ، تجمع الاولى كربلاء والطلبة، وتجمع الثانية الكهرباء واربيل ، وذلك لالتحاق لاعبين من ناديي الطلبة واربيل لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة اسيا التي تنطلق غدا في قطر .



