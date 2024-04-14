ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية ليوم الاحد 

2024-04-14 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاحد المصادف 14 نيسان للعام 2024. سعر الشراء 184250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 148750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية...

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