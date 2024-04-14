القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق تاجر مخدرات والسجن 6 سنوات لمسؤول محلي

2024-04-14 11:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الانبار.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على اخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".