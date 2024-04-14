2024-04-14 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن صدور اوامر عليا بتوسيع خطوط الصد في 4 مناطق بديالى.

وقال المصدرفي حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اوامر عليا صدرت بتوسيع خطوط الصد الاستراتيجية لوزارة الدفاع في 4 مناطق بديالى ضمن رؤية شاملة شرع في تنفيذها منذ اشهر ضمن انتقالة نوعية في الخطط من محيط المدن الرئيسية الى الاطراف النائية والبعيدة".

واضاف، ان "خطوط الصد ستؤمن بشكل مباشر محيط المدن المحررة وتضمن مسارات الحركة في قلب حمرين وهي اشبه بكماشة عملاقة ستشل اي حركة مريبة ضمن مايعرف بالنهائيات السائبة بين المدن وصلاح الدين".

واشار الى ان "توسيع خطوط الصد ستشمل المزيد من الابراج والانفتاح بالعمق وفتح طرق نسيمية ضمن ستراتيجية تاخذ بنظر الاعتبار خفض عسكرة المدن الرئيسية ونقل الزخم العسكري الى المناطق النائية".

وبدأت المرحلة الرابعة من خطة اعادة الانتشار الامني لقطعات وزارة الدفاع في ديالى فعليا في 4 قواطع ضمن مناطق شمال وشمال شرق المحافظة، لتأتي ضمن استراتيجية الاسراع في تسليم ملف امن ديالى الى وزارة الداخلية ودفع الجيش الى محيط اسوار المدن الرئيسية.