طلب من الحكومة للموظفين من شريحة الكرد الفيليين: راجعوا وزارة الهجرة

2024-04-14 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، عبر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإبلاغ منسوبيهم من شريحة الكورد الفيليين، مراجعة مكاتب وفروع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظاتهم، لتقييد بياناتهم الرسمية في قاعدة بيانات موحدة.

وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تابعته "بغداد اليوم"، فقد تم التوجيه بإيلاء الموضوع أهمية بالغة، استنادً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، كما وجهت الدائرة الجهات ذات العلاقة، العمل بموجب التوجيهات والقرارات الصادرة، وإرسال البيانات المحدثة دوريًا إلى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي مباشرة.