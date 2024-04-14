2024-04-14 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

من المتوقع ان تشهد مناطق مختلفة من البلاد، (الاحد 14 نيسان 2024)، فرصاً لتساقط الامطار بدءا من عصر اليوم حتى نهار الغد.

واوضح المتنبئ الجوي علي الجابر الزيادي، في تقرير تقلته "بغداد اليوم"، ان سحبا ممطرة ستتحرك في الأقسام الغربية في الأنبار وتتوسع فجراً في الأقسام الشمالية وتمتد نهار الغد في مناطق مختلفة في محافظات البلاد مجملها أمطار رعدية قد تشتد في أماكن محدودة خاصة الأقسام الغربيه وشمالي البلاد.

وبحسب الجابر، فأن الحالة المطرية ستنحسر مساء غد الاثنين ثم تبقى لأيام لاحقاً مستقرة، وقد ننتظر فرصا لسقوط أمطار في يوم العشرين من الشهر الحالي، تعقبها كتلة هوائية معتدلة مصحوبة بنشاط رياح شمالية في يوم 22 نيسان.



