اليوم.. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 22 من نجوم العراق

2024-04-14 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تشهد ملاعب بغداد والسليمانية مساء اليوم الأحد، انطلاق مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات مهمة.

إذ سيحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً لقاء المتصدر فريق الشرطة مع القادم من الجنوب فريق الميناء البصري، ويسعى الشرطة للحصول على النقاط الكاملة والبقاء في القمة ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في النسختين السابقتين، فيما يتطلع الفريق البصري إلى الظهور بصورة مختلفة عن اللقاء الأخير، عبر تقديم أداء جيد يؤهله لحصد نتيجة إيجابية للتقدم في جدول الترتيب .

وفي لقاء ثانٍ سيكون ملعب المدينة الدولي مسرحاً للقاء الزوراء وفريق أمانة بغداد في الساعة الثامنة مساء ويتعين على لاعبي النوارس بذل مجهود أكبر داخل المستطيل الأخضر من أجل تخطي مباراة اليوم بنجاح، على أمل الارتقاء للمرتبة الثالثة.

وأخيراً سيحل فريق زاخو ضيفاً ثقيلاً على نوروز في ديربي شمالي، إذ يرنو أبناء الخابور للعودة إلى سكة الانتصارات عقب تعادله سلباً في الجولة السابقة أمام دهوك، إلا أن طموحاته ستصطدم بالروح المعنوية لممثل محافظة السليمانية الذي يقدم أفضل عروضه تحت إشراف المدرب ولي كريم.