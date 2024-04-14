2024-04-14 11:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي ينتمي الى العصابات الارهابية احضر انتحاري إلى سوق الاسكندرية في محافظة بابل. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ […]

ظهرت المقالة القضاء: المؤبد بحق مدان أحضر انتحاريا إلى سوق الاسكندرية في بابل أولاً على Eishan.