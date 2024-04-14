2024-04-14 11:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان استقبال الآلاف من السائحين من داخل العراق وخارجه، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وموسم الربيع، بينما تسعى الهيئة إلى أن يصل إجمالي عدد السائحين إلى 8 ملايين سائح في العام الحالي و20 مليون سائح بحلول عام 2030. وقال مدير التسويق السياحي سيروان توفيق في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية، […]

ظهرت المقالة محافظات كردستان تستقبل نحو 200 ألف سائح خلال عيد الفطر أولاً على Eishan.