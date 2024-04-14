"بعد موسم غير موفق".. بنزيما يفرض "شروطا مستحيلة" للبقاء مع الاتحاد

2024-04-14 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية سعودية، أحدث وجوه أزمة الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه الاتحاد، بعد موسم أول غير موفق لصفقة كانت حديث الأوساط الإعلامية والرياضية حول العالم.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد الإسباني، حاملا الكرة الذهبية، وسط توقعات بإضافة مذهلة لناديه الجديد والدوري السعودي، لكن النتائج كانت مخيبة.

ورغم أنه بدأ بشكل مثالي إلا أن بنزيما سرعان ما تراجع مستواه كما ابتلي بعدد من الإصابات.

ورجحت تقارير عديدة عودة بنزيما إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم المطالبات العديدة لنجوم الاتحاد القدامى وإعلاميين سعوديين برحيله.

وحسب موقع "كووورة" فقد وضع بنزيما عدة شروط للاستمرار مع نادي الاتحاد السعودي الموسم القادم، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للتقرير، فإن بنزيما طالب برحيل المدرب الجديد مارسيلو غاياردو، والاستغناء عن بعض اللاعبين أبرزهم عبد الرزاق حمد الله، ودعم صفوف الفريق بصفقات عالمية قوية.

وكان بنزيما قد أعلن بشكل صريح عدم رضاه عن مستوى الفريق، مبررا تراجع مستواه، بأنه لا يلعب في ريال مدريد، كما أن زملاءه في الاتحاد ليسوا لاعبي ريال مدريد، وهو أمر أزعج عددا من لاعبي الاتحاد.

وتبدو بعض الشروط التي فرضها بنزيما للاستمرار مع الاتحاد مستحيلة، مثل الاستغناء عن غاياردو، وعبد الرزاق حمد الله الذي أظهر مستويات أفضل من بنزيما خلال الفترات الأخيرة.

وارتبط الاتحاد بالتعاقد الصيف القادم مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.